Опубликован список моделей авто, за которые украинцы обязаны уплатить налог в 2021 году

Министерство экономики опубликовало список моделей автомобилей, за которые необходимо платить налог в размере 25 тыс. гривен.

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Итак, в перечень попали автомобили, стоимость которых составляет не менее 375 минималок, а возраст не превышает 5 лет. Как отмечают, если налог не заплатить в течение 60 дней, то сумма будет расти. Также если владельцы авто заплатили в первые 90 дней, то сумма вырастет на 10%, после 90 дней - 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать.

По информации, машиной пользоваться можно и в залоге, но продать или подарить ее нельзя. Налоговики имеют право продать автомобиль, из полученной суммы получить платеж, а остальное вернуть уже бывшему владельцу автомобиля. Как отмечают, данная ситуация – большая редкость.