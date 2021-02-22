Опубліковано список моделей авто, за які українці зобов'язані сплатити податок у 2021 році

Міністерство економіки опублікувало список моделей автомобілів, за які необхідно платити податок в розмірі 25 тис. гривень.

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Отже, до переліку потрапили автомобілі, вартість яких становить не менше 375 мінімалок, а вік не перевищує 5 років. Як відзначають, якщо податок не заплатити протягом 60 днів, то сума буде рости. Також якщо власники авто заплатили в перші 90 днів, то сума зросте на 10%, після 90 днів - 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати.

За інформацією, машиною користуватися можна і в заставі, але продати або подарувати її не можна. Податківці мають право продати автомобіль, з отриманої суми отримати платіж, а решту повернути вже колишньому власнику автомобіля. Як відзначають, дана ситуація - велика рідкість.