Стоимость автомобиля – 1,2 млн гривен, сигарет было где-то на 50 тысяч.

Украинские пограничники и таможенники 26 января обнаружили автомобиль, в котором наш 40-летний соотечественник пытался ввезти в Венгрию сигареты. Это обычный "бизнес" для жителей приграничных областей, однако для таких целей они берут дешевые автомобили. Зато этот контрабандист использовал Range Rover 2014 выпуска стоимостью 1,2 млн грн. В машине было скрыто 1660 пачек сигарет белорусского производства. Курево было скрыто под обшивкой багажного отделения авто.

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Видимо, владелец “Рейнджа” решил, что такой автомобиль не заподозрят в попытке провоза контрабанды. Впрочем, согласно украинскому законодательству, если в автомобиле найдено контрабанду, то транспортное средство конфискуют.

Напомним, что это не первый случай, когда пограничники конфискуют дорогое авто.