Вартість автомобіля – 1,2 млн гривень, цигарок було десь на 50 тисяч.

Українські прикордонники та митники 26 січня виявили автомобіль, в якому наш 40-річний співвітчизник намагався ввезти в Угорщину цигарки. Це звичайний “бізнес” для жителів прикордонних областей, однак для таких цілей вони беруть дешеві автомобілі. Натомість цей контрабандист використав Range Rover 2014 року випуску вартістю 1,2 млн. грн. В машині було сховано 1660 пачок сигарет білоруського виробництва. Куриво було приховане під обшивкою багажного відділення авто.

Читайте також: начальник митниці оприлюднив креативну схему контрабанди автомобілів.

Мабуть, власник “Рейнджа” подумав, що такий автомобіль не запідозрять у намаганні провозу контрабанди. Втім, згідно українського законодавства, якщо в автомобілі знайдено контрабанду, то транспортний засіб конфісковують.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли прикордонники конфісковують дороге авто.