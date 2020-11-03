Отец разоблачил своего сына, вероятно, причастного к краже колес из автомобиля

Житель Шевченковского района очень удивился, когда на днях пришел домой и увидел там колеса от автомобиля КИА. Сын заявителя и его новые друзья происхождение находки объяснить отказались, зато начали конфликтовать, поэтому он позвонил на линию 102.

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Прибывшие на место патрульные обнаружили кроме колес инструменты. Инспекторы выяснили, что утром этого же дня поступило заявление о краже колес из автомобиля КИА, который был припаркован на улице Телиги.

Патрульные задержали сына заявителя и двух его знакомых, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.