Батько викрив свого сина, ймовірно, причетного до крадіжки коліс з автомобіля

Мешканець Шевченківського району дуже здивувався, коли днями прийшов додому та побачив там колеса від автомобіля КІА. Син заявника та його нові друзі походження знахідки пояснити відмовились, натомість почали конфліктувати, то ж він зателефонував на лінію 102.

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Патрульні, які прибули на місце виявили крім коліс інструменти. Інспектори з'ясували, що ранком того дня надійшла заява про крадіжку коліс з автомобіля КІА, що був припаркований на вулиці Теліги.

Патрульні затримали сина заявника та двох його знайомих, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.