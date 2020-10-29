Уряд затвердив внесення змін до документ про повноваження Національної поліції. Копам хочуть дозволити стежити за нерозмитненими авто на єврономерах, щоб громадяни не розбирали на запчастини ці машини.

Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні в середу, 28 жовтня. Тим часом народний депутат від Слуги народу Василь Мокан на сторінці в Facebook розповів подробиці ініціативи.

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Так, влада вирішила розширити повноваження поліцейських, додавши кілька пунктів. Один з них стосується розмінування оперативного характеру, тобто виявлення, знешкодження та знищення вибухівки.

Інші положення стосуються авто на єврономерах. Пропонується дозволити Нацполіціі:

знаходити незареєстровані українцями в встановлені законодавством терміни транспортні засоби, ввезені на територію України на строк понад 30 діб;

вживати заходів для виявлення випадків неправомірного управління машинами, щодо яких введено обмеження, встановлені Митним кодексом;

виявляти і припиняти неправомірне розукомплектування таких автомобілів.

Також документ розширить повноваження керівника Нацполіціі. Його завданнями стане забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також запобігання насильству за ознакою статі.

У пояснювальній записці до проекту постанови стверджується, що впровадження зазначених ініціатив в найближчій перспективі позитивно позначиться на ключових інтересах поліції і держслужбовців.