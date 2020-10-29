Правительство утвердило внесение изменений в документ о полномочиях Национальной полиции. Копам хотят разрешить следить за нерастаможенными авто на еврономерах для того, чтобы граждане не разукомплектовывали машины.

Такое решение Кабинет министров принял на заседании в среду, 28 октября. Тем временем народный депутат от “Слуги народа” Василий Мокан на странице в Facebook рассказал подробности инициативы.

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Так, власти решили расширить полномочия полицейских, добавив несколько пунктов. Один из них касается разминирования оперативного характера, то есть обнаружения, обезвреживания и уничтожения взрывчатки.

Другие положения касаются авто на еврономерах. Нацполиции разрешено:

находить незарегистрированные украинцами в установленные законодательством сроки транспортные средства, ввезенные на территорию Украины на срок более 30 суток;

принимать меры для выявления случаев неправомерного управления машинами, в отношении которых введены ограничения, установленные Таможенным кодексом;

выявлять и пресекать неправомерное разукомплектование таких автомобилей.

Также документ расширит полномочия руководителя Нацполиции. Его задачами станет обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин, а также предотвращение насилия по признаку пола.

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В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что внедрение указанных инициатив в ближайшей перспективе положительно скажется на ключевых интересах полиции и госслужащих.