За первый месяц войны на украинские номера перешли более 8 тысяч подержанных иномарок, ввезенных из-за границы.

В марте, в условиях войны, украинцы зарегистрировали 8,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром.

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Конечно, это намного меньше чем год назад (-76%), однако такой результат в 15 раз превысил показатель мартовского рынка новых легковых авто.

Самым популярным подержанным автомобилем марта стал Volkswagen Golf. В течение месяца украинцы зарегистрировали 484 импортированных Гольфов с пробегом. Второй результат у Renault Megane, за месяц на украинские номера перешли 472 подержанных авто этой модели. На третьем месте Volkswagen Passat – 422 растаможенных и зарегистрированных авто. Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели стали 399 украинцев. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 217 ед.

Всего с начала 2022 года украинские номера получили почти 69 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что в 6 раз больше чем новых легковых авто за тот же период.