За перший місяць війни на українські номери перейшли більше 8 тисяч вживаних іномарок ввезених з закордону.

У березні, в умовах війни, українці зареєстрували 8,3 тис. вживаних легкових авто ввезених з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

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Звісно, це набагато менше ніж рік тому (-76%), однак такий результат у 15 разів перевищив показник березневого ринку нових легкових авто.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем березня став Volkswagen Golf. Протягом місяця українці зареєстрували 484 імпортованих Гольфів з пробігом. Другий результат у Renault Megane, за місяць на українські номери перейшли 472 вживаних авто цієї моделі. На третьому місці Volkswagen Passat – 422 розмитнених і зареєстрованих авто. Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі стали 399 українців. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 217 од.

Всього з початку 2022 року українські номери отримали майже 69 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що у 6 разів більше ніж нових легкових авто за той самий період.