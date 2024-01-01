За месяц полиция поймала 82 водителя, оставивших место ДТП

Патрульная полиция Киевской области напоминает алгоритм действий в случае, если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия.
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Убедитесь, что нет травмированных. Если есть - окажите домедицинскую помощь и вызывайте скорую. Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.
Позвоните на спецлинию 102 или 112 и сообщите следующее:
- точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
- есть ли пострадавшие (если есть, то сколько и какое их состояние);
- марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения;
Помните, что транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские смогли установить обстоятельства происшествия.
За оставление дорожно-транспортного происшествия предусмотрена административная ответственность. Штраф за такое нарушение составляет 3400 грн.
Если ДТП без пострадавших
Также, если в ДТП отсутствуют травмированные, не нанесен материальный ущерб третьим лицам, участники ДТП не находятся в состоянии опьянения и имеют действительные полисы обязательного страхования, можно составить европротокол без вызова полиции.