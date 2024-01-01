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За месяц полиция поймала 82 водителя, оставивших место ДТП

С 1 по 31 марта 2025 года патрульные Киевщины разыскали и привлекли к ответственности 82 водителей, которые покинули место ДТП. Каждого из них оштрафовали на 3400 грн.
За март полиция разыскала 82 водителя, которые покинули место ДТП - Auto24
Евгений Гудущан
logo14 апреля, 19:20
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Патрульная полиция Киевской области напоминает алгоритм действий в случае, если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия.

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Убедитесь, что нет травмированных. Если есть - окажите домедицинскую помощь и вызывайте скорую. Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

Позвоните на спецлинию 102 или 112 и сообщите следующее:

  • точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
  • есть ли пострадавшие (если есть, то сколько и какое их состояние);
  • марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения;

Помните, что транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские смогли установить обстоятельства происшествия.

За оставление дорожно-транспортного происшествия предусмотрена административная ответственность. Штраф за такое нарушение составляет 3400 грн.

Если ДТП без пострадавших

Также, если в ДТП отсутствуют травмированные, не нанесен материальный ущерб третьим лицам, участники ДТП не находятся в состоянии опьянения и имеют действительные полисы обязательного страхования, можно составить европротокол без вызова полиции.

#Автособытие #ДТП #Полиция #Новости