За місяць поліція зловила 82 водія, які покинули місце ДТП

Патрульна поліція Київської області нагадує алгоритм дій у випадку, якщо ви стали учасником дорожньо-транспортної пригоди.

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Переконайтесь, чи немає травмованих. Якщо є — надайте домедичну допомогу й викликайте швидку. Увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки.

Зателефонуйте на спецлінію 102 або 112 та повідомте наступне:

точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода;

чи є потерпілі (якщо є, то скільки і який їхній стан);

марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження;

Пам‘ятайте, що транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де трапилася ДТП, аби поліцейські змогли встановити обставини події.

За залишення дорожньо-транспортної пригоди передбачена адміністративна відповідальність. Штраф за таке порушення становить 3400 грн.

Якщо ДТП без потерпілих

Також, якщо у ДТП відсутні травмовані, не завдано матеріальної шкоди третім особам, учасники ДТП не перебувають у стані сп’яніння та мають дійсні поліси обов’язкового страхування, можна скласти європротокол без виклику поліції.