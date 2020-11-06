Только за последний месяц суды присудили 215 гражданам по 170 000 грн. штрафа

Превышение срока временного ввоза или транзита более чем на 30 суток, а также потеря этих автомобилей, предусматривает штраф 170 000 грн. или их конфискацию (ч. 6 ст. 481 и ч. 6 ст. 470 Таможенного кодекса). Как уже отмечалось, размеры этих штрафов не соответствуют доходам среднестатистического украинца.

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Несмотря на это, в октябре 2020 году судами Украины вынесено решение, которым 215 гражданам за нарушение таможенных правил вынесено штрафы в размере 170 000 грн. Общая сумма вынесенных в октябре штрафов составила более 36 млн. штрафы получают как граждане Украины, так и граждане других государств.

Среди указанных решений только Киевский районный суд г. Харькова оштрафовал 82 граждан на сумму 13,9 млн. грн., Первомайский суд г. Черновцы вынес 62 решения на сумму более 10,5 млн. грн.

При этом, согласно ст. 58 Конституции, которая закрепляет общепризнанный принцип права, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Если произойдут изменения в законодательство в части смягчения ответственности за нарушение сроков пребывания автомобилей на иностранной регистрации в Украине, то с учетом ст. 58 Конституции на основании поданных заявлений указанные дела могут быть пересмотрены судами с применением “смягченных” штрафов.