Тільки за останній місяць суди присудили 215 громадянам по 170 000 грн. штрафу

Перевищення терміну тимчасового ввезення або транзиту більш ніж на 30 діб, а також втрата цих автомобілів, передбачає штраф 170 000 грн. або їх конфіскацію (ч.6 ст.481 та ч.6 ст.470 Митного кодексу). Як уже зазначалося, розміри цих штрафів не відповідають доходам середньостатистичного українця.

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Незважаючи на це, в жовтні 2020 році судами України винесено рішення, якими 215 громадянам за порушення митних правил винесено штрафи в розмірі 170 000 грн. Загальна сума винесених в жовтні штрафів склала понад 36 млн. грн. Штрафи отримують як громадяни України, так і громадяни інших держав.

Серед зазначених рішень тільки Київський районний суд м.Харкова оштрафував 82 громадян на суму 13,9 млн. Грн., Первомайський суд м.Чернівці виніс 62 рішення на суму понад 10,5 млн. грн.

При цьому, згідно зі ст. 58 Конституції, яка закріплює загальновизнаний принцип права, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Якщо відбудуться зміни в законодавство в частині пом'якшення відповідальності за порушення термінів перебування автомобілів на іноземній реєстрації в Україні, то з урахуванням ст. 58 Конституції на підставі поданих заяв зазначені справи можуть бути переглянуті судами із застосуванням «пом'якшених» штрафів.