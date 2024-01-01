За месяц полиция Киевщины оштрафовала почти 200 водителей за непристегнутый ремень

В период с первого по двадцать восьмое февраля Патрульная полиция Киевской области вынесла 199 постановлений о нарушении правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами.

Читайте также: Ремень безопасности с подогревом: инновационная опция для будущих электромобилей

Соответствующие требования к водителям указаны в правилах дорожного движения Украины, а именно:

пп. 2.3.в - на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), водители должны пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;

пп. 2.3.г - во время движения на мотоцикле или мопеде водитель должен быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутых мотошлемов;

пп. 5.2.б - пассажиры, во время передвижения на транспортном средстве, должны пользоваться средствами пассивной безопасности (подголовниками, ремнями безопасности, где их установка предусмотрена конструкцией), а на мотоцикле и мопеде - в застегнутом мотошлеме.

Однако, разрешается не пристегиваться в населенных пунктах водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых делают невозможным пользование ремнями безопасности, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Чтобы уменьшить количество травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий в полиции следят за тем, пользуются ли руководители средствами пассивной безопасности.

Водителей, игнорирующих эти правила и не использующих средства пассивной безопасности, ожидает административная ответственность согласно ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) КоАП. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 510 гривен.