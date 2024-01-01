За місяць поліція Київщини оштрафувала майже 200 водіїв за непристебнутий ремінь

У період з першого по двадцять восьме лютого Патрульна поліція Київської області винесла 199 постанов про порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами.

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Відповідні вимоги до водіїв зазначені у правилах дорожнього руху України, а саме:

пп. 2.3.в — на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки (підголівники, ремені безпеки), водії повинні користуватися ними та не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки;

пп. 2.3.г — під час руху на мотоциклі або мопеді водій має бути в застебнутому мотошоломі й не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів;

пп. 5.2.б — пасажири, під час пересування на транспортному засобі, повинні користуватися засобами пасивної безпеки (підголівниками, ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією), а на мотоциклі та мопеді — в застебнутому мотошоломі.

Однак, дозволяється не пристібатися в населених пунктах водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

Аби зменшити кількість травмованих у наслідок дорожньо-транспортних пригод у поліції слідкують за тим, чи користуються керманичі засобами пасивної безпеки.

Водіїв, що ігнорують ці правила та не використовують засоби пасивної безпеки, очікує адміністративна відповідальність згідно зі ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 510 гривень.