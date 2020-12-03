В течение ноября 2020 года инспекция по парковке вынесла 7 287 постановлений за нарушение правил остановки, стоянки и парковки. Из них 6 458 эвакуаций.
За освобождение эвакуированных автомобилей каждый водитель оплатил около двух тысяч гривен. В целом водители потратили на возврат эвакуированных авто около 13 млн грн. Из этой суммы в городской бюджет в виде штрафов поступило лишь 2 млн грн. Остальная часть средств осела в частных компаниях, которые сотрудничают с КГГА.
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Среди нарушений:
- остановка вблизи пешеходных переходов – 40% от общего количества нарушений,
- вблизи выездов с прилегающих территорий – 15%,
- на полосах общественного транспорта – 10%,
- вблизи перекрестков – 8%,
- мешали движению другого транспорта – 8%,
- вблизи остановок общественного транспорта – 7%.