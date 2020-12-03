Протягом листопада 2020 року Інспекція з паркування винесла 7 287 постанов за порушення правил зупинки, стоянки та паркування. З них 6 458 евакуацій.

Серед порушень:

зупинка поблизу пішохідних переходів - 40% від загальної кількості порушень,

поблизу виїздів із прилеглих територій - 15%,

на смугах громадського транспорту - 10%,

поблизу перехресть - 8%,

заважали руху іншого транспорту - 8%

поблизу зупинок громадського транспорту - 7%.

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За визволення евакуйованих автомобілів кожен водій сплатив близько двох тисяч гривень. Загалом водії витратили на повернення евакуйованих авто близько 13 млн грн. З цієї суми до міського бюджету у вигляді штрафів надійшло лише 2 млн грн. Решта коштів осіла у приватних компаніях, які співпрацюють з КМДА.