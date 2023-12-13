В ноябре глобальные продажи электрических авто достигли нового рекорда.

По данным исследовательской компании Rho Motion, глобальные продажи аккумуляторных электромобилей (BEV) и плагингибридов (PHEV) достигли нового месячного рекорда в 1,4 млн ед., по сравнению с 1,1 млн ед. в ноябре 2022 года. BEV составили 70% продаж, а PHEV – остальные 30%.

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Такой рост произошел благодаря увеличению продаж в Северной Америке и Китае, которые компенсировали снижение спроса в Европе.

В КНР продажи выросли на 25%, а в США и Канаде – на 43%, тогда как в Европе они упали на 3% по сравнению с ноябрем 2022 года.

В то же время после многих лет ускоренного роста некоторые автопроизводители опасаются, что продажи электромобилей в Европе и других странах могут замедлиться, поскольку потребители ждут лучших, дешевых моделей, которые должны появиться через два-три года.