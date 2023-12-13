В листопаді глобальні продажі електричних авто досягли нового рекорду.

За даними дослідницької компанії Rho Motion, глобальні продажі акумуляторних електромобілів (BEV) і плагінгібридів (PHEV) досягли нового місячного рекорду в 1,4 млн од., порівняно з 1,1 млн од. в листопаді 2022 року. BEV склали 70% продажів, а PHEV – решта 30%.

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Таке зростання відбулось завдяки збільшенню продажів в Північній Америці та Китаї, які компенсували зниження попиту у Європі.

У КНР продажі зросли на 25%, а в США і Канаді – на 43%, тоді як у Європі вони впали на 3% порівняно листопадом 2022 року.

Водночас після багатьох років прискореного росту деякі автовиробники побоюються, що продажі електромобілів у Європі та інших країнах можуть сповільнитися, оскільки споживачі чекають кращих, дешевших моделей, які мають з'явитись через два-три роки.