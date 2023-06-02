Если более точно, то общее количество сделок по купле-продаже подержанных автомобилей в мае 2023 года составило 93,5 тысячи единиц.

93,5 тысячи подержанных автомобилей – это на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года, когда действовала так называемая "нулевая" растаможка, однако на 8,8% больше, чем в апреле-2023, утверждают в Институте исследований авторынка.

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Большинство подержанных легковушек приобрели на внутреннем рынке. По итогам мая доля внутренних перепродаж составила 83,6% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто (85 тыс.). Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 16,4% (16,7 тыс.).

Если сравнивать с предыдущим месяцем, апрелем-2023, перепродажи в Украине оказались на 8,3% больше.

Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: 13,5 тыс. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем 8,6 тыс. регистраций, они составляют 21,7% от общего количества проданных внутри страны подержанных машин в течение мая.

Наименьшее количество сделок было заключено в регионах, территории которых временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: Херсонской (269 сделок), Луганской (486) и Донецкой (1086) областях.

Из-за границы привезли 16,7 тыс. подержанных авто. Такой показатель на 79,8% меньше, чем в мае-2022, когда еще действовало так называемая «нулевая» растаможика, и на 11,3% больше, чем в апреле-2022. Как и в прошлом месяце, наиболее активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (2,1 тыс. шт.), в Киеве (1,4 тыс. шт.) и Винницкой (1,2 тыс. шт.) области. Меньше всего “свежепригнанных” автомобилей поставили на учет в Херсонской (21 шт.), Донецкой (73 шт.) и Луганской (111 шт.).