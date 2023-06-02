Якщо більш точно, то загальна кількість угод з купівлі-продажу вживаних автомобілів у травні 2023 року становила 93,5 тисяч одиниць.

93,5 тисяч вживаних автомобілів – це на 20,4% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року, коли діяло так зване "нульове" розмитнення, однак на 8,8% більше, ніж у квітні-2023, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

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Більшість вживаних легковиків придбали на внутрішньому ринку. Так, за підсумками травня частка внутрішніх перепродажів склала 83,6% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто (85 тис.). Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 16,4% (16,7 тис.).

Якщо порівнювати із попереднім місяцем, квітнем-2023, перепродажі в Україні виявилися на 8,3% більшими.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: 13,5 тис. Разом із Київською областю, котра зайняла третє місце в рейтингу із показником 8,6 тис. реєстрацій, вони складають 21,7% від загальної кількості проданих всередині країни вживаних машин протягом травня.

Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: Херсонській (269 угод), Луганській (486 угод) та Донецькій (1 086 угод) областях.

З-за кордону привезли 16,7 тис. вживаних авто. Такий показник на 79,8% менший, ніж у травні-2022, коли ще діяло так зване «нульове» розмитнення, та на 11,3% більше, ніж у квітні-2022. Як і минулого місяця, найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (2,1 тис. шт.), в Києві (1,4 тис. шт.) та Вінницькій (1,2 тис. шт.) області. Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Херсонській (21 шт.), Донецькій (73 шт.) та Луганській (111 шт.).