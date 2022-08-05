Отсутствие государственного контроля цен приводит к сильной конкуренции, в результате чего цена автомобильного газа продолжает снижаться.

Средняя цена на сжиженный газ за рабочую неделю (с 29 июля по 5 августа) в сетях АЗС снизилась на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,71 грн/л и 1,25 грн/л до 28,49 и 28,48 грн/л соответственно.

В сети "Укрнафта" продукт подешевел на 0,59 грн/л, до 28,49 грн/л, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" – на 0,88 грн/л, до 27,67 грн/л.

Кроме того, на 0,3-4 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ- Нафта ", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Снижение цены, как отмечают операторы, обусловлено профицитом ресурса на рынке, из-за чего существенно снизилась цена в группе. По данным А-95, в июле было импортировано 77 тыс. т автогаза, что на 8% больше, чем в июне.

По мнению эксперта "А-95" Артема Куюна, ситуация усугубляется еще одним базовым фактором. В частности, по его словам, потребление автогаза в стране в июле упало минимум вдвое по сравнению с прошлогодним, тогда как количество игроков рынка выросло на 56% (114 юрлиц).