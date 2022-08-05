Відсутність державного контролю цін призводить до сильної конкуренції, у результаті чого ціна автомобільного газу продовжує знижуватись.

Середня ціна на скраплений газ за робочий тиждень (з 29 липня по 5 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,71 грн/л і 1,25 грн/л, до 28,49 і 28,48 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 0,59 грн/л, до 28,49 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,88 грн/л, до 27,67 грн/л.

Крім того, на 0,3-4 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

Зниження ціни, як зазначають оператори, зумовлено профіцитом ресурсу на ринку, через що суттєво зменшилась ціна у гурті. За даними "А-95", у липні було імпортовано 77 тис. т автогазу, що на 8% більше, ніж у червні.

На думку експерта "А-95" Артема Куюна, ситуація посилюється ще одним базовим чинником. Зокрема, з його слів, споживання автогазу у країні в липні впало мінімум удвічі порівняно з торішнім, тоді як кількість гравців ринку зросла на 56% (114 юросіб).

"Тож конкурс продавців на одного покупця газу зріс у кілька разів. Наповнення ринку газом через зрозумілу логістику й наявність потрібної інфраструктури відбулося швидше за решту продуктів, тож мінусові постачання й штовханина (цінова — ред.) тут почалися раніше", — зазначає експерт у своїй авторській колонці Let's get ready to rumble.