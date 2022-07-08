Розничные цены на автомобильный газ продолжают уменьшаться. Это связано с насыщением рынка и отсутствием государственного регулирования цен на этот вид ресурса.

Средняя цена на сжиженный газ за неделю (с 1 по 8 июля) в сетях АЗС снизилась на 2,26 грн/л – до 37,14 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 2 грн/л и 1 грн/л до 35,99 и 36,98 грн/л соответственно. В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станциях "Авиас" и других – на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л.

Больше всего подешевел – на 5,5 грн/л – продукт в "Рур групп". Там сейчас ресурс стоит 36,50 грн/л. В сети Socar автогаз подешевел на 2 грн/л до 37,98 грн/л. Столько же цена опустилась на станциях Rodnik.

Кроме того, на 0,3–4,7 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ- Нафта ", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Как отметили в "А-95", уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Это стало возможным благодаря отсутствию государственного регулирования цен на этот вид ресурса.