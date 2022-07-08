Роздрібні ціни на автомобільний газ продовжують зменшуватись. Це пов’язано з насиченням ринку та відсутністю державного регулювання цін на фей вид ресурсу.

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 1 по 8 липня) у мережах АЗС знизилася на 2,26 грн/л – до 37,14 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 2 грн/л і 1 грн/л, до 35,99 і 36,98 грн/л відповідно. В мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станціях "Авіас" та інших — на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л.

Найбільше здешевшав — на 5,5 грн/л — продукт у "Рур груп". Там зараз ресурс коштує 36,50 грн/л. У мережі Socar автогаз здешевшав на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. На стільки ж ціна опустилася на станціях Rodnik.

Крім того, на 0,3-4,7 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Це стало можливим завдяки відсутності державного регулювання цін на цей вид ресурсу.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 червня по 1 липня, грн/л: