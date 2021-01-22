За неделю (15-22 января) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 47 коп. за литр, или на 3,8% - до 12,90 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95". Средняя цена на газ составляет 12,90 грн за литр.

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Больше всего недельное подорожание на уровне 1 грн за литр зафиксировано на станциях UPG (12,95 грн за литр). В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 48 коп. за литр и 57 коп. за литр, до 13,83 грн за литр и 13,61 грн за литр соответственно.

Консолидированная сеть "Привата", обладающая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 40-45 коп. за литр, до 12,21-12,24 грн за литр.