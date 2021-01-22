За тиждень (15-22 січня) середня ціна на автогаз у мережах АЗС підвищилася на 47 коп. на літрі, або на 3,8% - до 12,90 грн за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи “А-95”. Середня ціна на газ становить 12,90 грн за літр.

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Найбільше тижневе подорожчання на рівні 1 грн за літр зафіксовано на станціях UPG (12,95 грн за літр). У мережах WOG і ОККО продукт подорожчав на 48 коп. за літр і 57 коп. за літр, до 13,83 грн за літр і 13,61 грн за літр відповідно.

Консолідована мережа “Привату”, що володіє найбільшою кількістю газових модулів, у середньому підвищила ціни на 40-45 коп. за літр, до 12,21-12,24 грн за літр.