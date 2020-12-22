За прошедшую неделю Укртрансбезпека в сотрудничестве с Нацполіцією собрали 2,5 млн грн платы за перегруз взвесив почти 10 тыс грузовиков.

По итогам 14-20 декабря этого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 10 тыс. транспортных средств, составлено 227 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 2,5 млн грн платы за перегруз.

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“В 2021 году мы продолжим работу над реформированием сферы габаритно-весового контроля и Укртрансбезпеки. Наша главная цель была и остается полная автоматизация и цифровизация отрасли для исключения человеческого фактора. Около 50 современных WiM-комплексов для автоматического габаритно-весового контроля будут оборудованы до конца этого года, а в следующем мы масштабируем эту систему на всю страну и установим еще около 100 таких комплексов”, – поделился планами Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за 14-20 декабря: