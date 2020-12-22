За прошедшую неделю Укртрансбезпека в сотрудничестве с Нацполіцією собрали 2,5 млн грн платы за перегруз взвесив почти 10 тыс грузовиков.
По итогам 14-20 декабря этого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 10 тыс. транспортных средств, составлено 227 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 2,5 млн грн платы за перегруз.
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“В 2021 году мы продолжим работу над реформированием сферы габаритно-весового контроля и Укртрансбезпеки. Наша главная цель была и остается полная автоматизация и цифровизация отрасли для исключения человеческого фактора. Около 50 современных WiM-комплексов для автоматического габаритно-весового контроля будут оборудованы до конца этого года, а в следующем мы масштабируем эту систему на всю страну и установим еще около 100 таких комплексов”, – поделился планами Министр инфраструктуры Владислав Криклий.
ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за 14-20 декабря:
- На автодороге Н-24 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО «Финбизнесгрупп») с перегрузкой на 37,13%. Общий вес транспортного средства составил 54,8 т при норме 44 т. начислена плата за проезд – 1044 евро.
- На автодороге М-05 – авто Volvo (перевозчик – Харевич В. М.) с перегрузкой на 35,63%. Общий вес транспортного средства составил 51,7 т при норме 44 т. Начислено плату за проезд – 677,90 евро.
- На автодороге М-05 – авто Volvo (перевозчик - ООО «Кременчугнефтепродуктсервис») с перегрузкой на 32,78%. Общий вес транспортного средства составил 47,7 т при норме 40 т. Начислено плату за проезд – 467,40 евро.
- На автодороге Н-31 – авто IVECO (перевозчик – ООО «Иванковская ПМК - №7») с перегрузкой на 23,93%. Общий вес транспортного средства составил 49,5 т при норме 40 т. начислена плата за проезд – 420,75 евро.
- На автодороге М-05 – авто Renault (перевозчик – Беженар М. М.) с перегрузкой на 32,28%. Общий вес транспортного средства составил 53,1 т при норме 44 т. Начислено плату за проезд – 404,70 евро.