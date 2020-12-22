За минулий тиждень Укртрансбезпека у співпраці з Нацполіцією зібрали 2,5 млн грн плати за перевантаження, зваживши майже 10 тис вантажівок.

За підсумками 14-20 грудня цього року інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено майже 10 тис. транспортних засобів, складено 227 актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано близько 2,5 млн грн плати за перевантаження.

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“У 2021 році ми продовжимо роботу над реформуванням сфери габаритно-вагового контролю та Укртрансбезпеки. Наша головна мета була і залишається – повна автоматизація та цифровізація галузі задля виключення людського фактора. Близько 50 сучасних WiM-комплексів для автоматичного габаритно-вагового контролю будуть влаштовані до кінця цього року, а в наступному ми масштабуємо цю систему на всю країну і встановимо ще близько 100 таких комплексів”, - поділився планами очільник Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

ТОП-5 порушників габаритно-вагових норм за 14-20 грудня: