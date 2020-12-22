За минулий тиждень Укртрансбезпека у співпраці з Нацполіцією зібрали 2,5 млн грн плати за перевантаження, зваживши майже 10 тис вантажівок.
За підсумками 14-20 грудня цього року інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено майже 10 тис. транспортних засобів, складено 227 актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано близько 2,5 млн грн плати за перевантаження.
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“У 2021 році ми продовжимо роботу над реформуванням сфери габаритно-вагового контролю та Укртрансбезпеки. Наша головна мета була і залишається – повна автоматизація та цифровізація галузі задля виключення людського фактора. Близько 50 сучасних WiM-комплексів для автоматичного габаритно-вагового контролю будуть влаштовані до кінця цього року, а в наступному ми масштабуємо цю систему на всю країну і встановимо ще близько 100 таких комплексів”, - поділився планами очільник Міністр інфраструктури Владислав Криклій.
ТОП-5 порушників габаритно-вагових норм за 14-20 грудня:
- На автодорозі Н-24 – авто Mercedes-Benz (перевізник – ТОВ «Фінбізнесгруп») з перевантаженням на 37,13%. Загальна вага транспортного засобу склала 54,8 т при нормі 44 т. Нараховано плату за проїзд – 1044 євро.
- На автодорозі М-05 – авто Volvo (перевізник – Харевич В.М.) з перевантаженням на 35,63%. Загальна вага транспортного засобу склала 51,7 т при нормі 44 т. Нараховано плату за проїзд – 677,90 євро.
- На автодорозі М-05 – авто Volvo (перевізник - ТОВ «Кременчукнафтопродуктсервіс») з перевантаженням на 32,78%. Загальна вага транспортного засобу склала 47,7 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 467,40 євро.
- На автодорозі Н-31 – авто IVECO (перевізник - ТОВ «Іванківська ПМК-№7») з перевантаженням на 23,93%. Загальга вага транспортного засобу склала 49,5 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 420,75 євро.
- На автодорозі М-05 – авто Renault (перевізник – Беженар М.М.) з перевантаженням на 32,28%. Загальна вага транспортного засобу склала 53,1 т при нормі 44 т. Нараховано плату за проїзд – 404,70 євро.