Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива согласно постановлению правительства о предельной торговой наценке. Больше всего дорожало дизельное топливо.

В течение недели, с 22 по 29 октября, в Украине средняя цена бензина А-92 выросла на 67 копеек за литр и составила 30,83 грн, бензин А-95 подорожал на 71 копейку — до 31,74 грн/л, а дизельное топливо – на 75 копеек за литр, до 30,63 грн/л.

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Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, сообщает enkorr. Как отмечает издание, рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива 22 октября согласно постановлению правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 копеек, до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 — на 63 копейки, до 33,20 грн/л, и дизельное топливо — на 72 копейки до 32,07 грн/л.

В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем на 39-67 копеек за литр. SOCAR повысила стоимость бензинов на 0,63 – 1 грн/л, а Shell – на 60 – 72 копеек.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л и ДТ – до 30,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 30 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо – до 31 и 30 грн/л соответственно.

Такие сети как Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Авантаж 7", "Параллель", UPG, Prime, "Рур Групп", "Автопорт", Motto и другие подняли цены на топливо в пределах 0,15 – 1 грн. / л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 22 по 29 октября, грн/л: