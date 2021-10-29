Зростання цін стало результатом коригування вартості палива згідно з постановою уряду про граничну торгову націнку. Найбільше дорожчало дизельне пальне.

Протягом тижня, з 22 по 29 жовтня, в Україні середня ціна бензину А-92 зросла на 67 копійок за літр та становила 30,83 грн, бензин А-95 подорожчав на 71 копійок — до 31,74 грн/л, а дизельне паливо - на 75 копійок за літр, до 30,63 грн/л.

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Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи А-95, повідомляє enkorr. Як зазначає видання, зростання цін стало результатом коригування вартості палива 22 жовтня згідно з постановою уряду про граничну торгову націнку.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-92 подорожчав на 50 копійок, до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 — на 63 копійок, до 33,20 грн/л, та дизельне паливо — на 72 копійки до 32,07 грн/л.

У мережі AMIC ціни на бензини та дизельне паливо зросли в середньому на 39-67 копійок за літр. SOCAR підвищила вартість бензинів на 0,63 – 1 грн/л, а Shell – на 60 – 72 копійок.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші – усього 1 540 станцій) підняла ціни на бензин та дизельне паливо на 1 грн/л.

Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л та ДП – до 30,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 30 грн/л, на "п'ятірку" та дизпальне - до 31 і 30 грн/л відповідно.

Такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Авантаж 7", "Паралель", UPG, Prime, "Рур груп", "Автопорт", Motto та інші підняли ціни на пальне в межах 0,15 - 1 грн. / л.

Зміна роздрібних цін на бензини та дизельне паливо на АЗС з 22 по 29 жовтня, грн/л: