Постепенный рост цены на автомобильное топливо продолжается уже несколько месяцев подряд. Если тенденция сохранится – цены достигнут европейского уровня.

Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю (26 февраля – 5 марта) выросла на 11 коп. за литр и составила 27,32 грн за литр, на столько же подорожал бензин А-95 – до 28,33 грн за литр, а дизельное топливо прибавило 10 коп. за литр (27,73 грн за литр), свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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При этом за указанный период все виды топлива на станциях "Авантаж" подорожали на 50 коп. за литр: А-92 подорожал до 25,95 грн за литр, А-95 – до 26,95 грн за литр, ДТ – до 25,35 грн за литр. Цены на топливо в сети Glusco выросли на 21 коп. за литр: А-92 – до 28,60 грн за литр, А-95 – до 29,60 грн за литр, ДТ – до 28,60 грн за литр.

Также на 50 коп. за литр бензины и ДТ подорожали на станциях Socar и "Укр-Петроль". KLO подняла цены на бензины на 40 коп. за литр, ДТ – на 30 коп. за литр. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 28,29 грн за литр, А-95 – до 29,25 грн за литр, ДТ – до 28,29 грн за литр.

На станциях "БРСМ-Нафта" дизельное топливо в среднем подорожало на 31 коп. за литр, бензин – на 51 коп. за литр. В сети Mango цены на бензины выросли на 50 коп. за литр, на ДТ – на 70 коп. за литр, а на Motto горючее подорожало на 35-45 коп. за литр.

Такие сети как AMIC, BVS, "Параллель", "Автотранс", Chipo, Marshal и SUN OIL в среднем подняли цены на 0,05-1 грн за литр.

Ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что одной из основных причин повышения цен на нефтепродукты в Украине является несвоевременная реакция украинских сетей АЗС на рост мировых цен на нефть, который наблюдается еще с осени прошлого года.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 26 февраля по 5 марта 2021 года, грн за литр: