Поступовий зріст цін на автомобільне пальне продовжується вже кілька місяців поспіль. Якщо тенденція збережеться, ціни досягнуть європейського рівня.

Середня ціна по країні бензину А-92 за тиждень (26 лютого-5 березня) виросла на 11 коп. за літр і склала 27,32 грн за літр, на стільки ж здорожчав бензин А-95 – до 28,33 грн за літр, а дизельне пальне додало 10 коп. за літр (27,73 грн за літр), свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "а-95".

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При цьому за вказаний період усі види палива на станціях "Авантаж" здорожчали на 50 коп. за літр: А-92 здорожчав до 25,95 грн за літр, А-95 – до 26,95 грн за літр, ДП – до 25, 35 грн за літр. Ціни на паливо в мережі Glusco виросли на 21 коп. за літр: А-92 – до 28,60 грн за літр, А-95 – до 29,60 грн за літр, ДП – до 28,60 грн за літр.

Також на 50 коп. за літр бензини і ДП здорожчали на станціях Socar і "Укр-Петроль". KLO підняла ціни на бензини на 40 коп. за літр, ДП – на 30 коп. за літр. Так, бензин А-92 в цій мережі здорожчав до 28,29 грн за літр, А-95 – до 29,25 грн за літр, ДП – до 28,29 грн за літр.

На станціях "БРСМ-Нафта" дизельне пальне в середньому здорожчало на 31 коп. за літр, бензини – на 51 коп. за літр. У мережі Mango ціни на бензини зросли на 50 коп. за літр, на ДП – на 70 коп. за літр, а на Motto пальне здорожчало на 35-45 коп. за літр.

Такі мережі як AMIC, BVS, "Паралель", "Автотранс", Chipo, Marshal і SUN OIL у середньому підняли ціни на 0,05-1 грн за літр.

Раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявив, що однією з основних причин підвищення цін на нафтопродукти в Україні є несвоєчасна реакція українських мереж АЗС на зростання світових цін на нафту, яке спостерігається ще з осені минулого року.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 26 лютого по 5 березня 2021 р., грн за літр: