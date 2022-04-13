Удивляет и неприятно разочаровывает, но с началом войны граждан, которые позволяют себе сесть за руль навеселе не стало меньше.

Так, за предыдущую неделю патрульные обнаружили 98 водителей с признаками опьянения, из них пятеро попали в ДТП и 31 оформили только за эти выходные.

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На всех граждан инспекторы составили протоколы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили от вождения.

Напоминаем, ответственность за управление в состоянии опьянения: