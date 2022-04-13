Удивляет и неприятно разочаровывает, но с началом войны граждан, которые позволяют себе сесть за руль навеселе не стало меньше.
Так, за предыдущую неделю патрульные обнаружили 98 водителей с признаками опьянения, из них пятеро попали в ДТП и 31 оформили только за эти выходные.
Читайте также: В Черновицкой области у нетрезвых водителей конфисковали 14 автомобилей: их передают на нужды обороны
На всех граждан инспекторы составили протоколы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили от вождения.
Напоминаем, ответственность за управление в состоянии опьянения:
- по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КУоАП – штраф 17000 гривен с лишением права управления на год;
- по ч. 2 ст. 130 (повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП – штраф 34000 гривен с лишением права управления на 3 года с оплатным изъятием транспортного средства или без такового, или админарест на 10 суток с оплатным изъятием транспортного средства или без такового;
- по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП – 51000 гривен с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;
- по ч. 4 ст. 130 (Употребление алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП – 34000 гривен или административный арест на срок пятнадцать суток, с лишением права управления на 3 года.