Дивує і неприємно розчаровує, але з початком війни громадян, які дозволяють собі сісти за кермо напідпитку не поменшало.
Так, за попередній тиждень патрульні виявили 98 водіїв з ознаками сп'яніння, з них п'ятеро потрапили у ДТП та 31 оформили лише за ці вихідні.
Читайте також: У Чернівецькій області у нетверезих водіїв конфіскували 14 автомобілів: їх передають на потреби оборони
На усіх громадян інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відсторонили від кермування.
Нагадуємо, відповідальність за керування у стані сп’яніння:
- за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП — штраф 17000 гривень із позбавленням права керування на рік;
- за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;
- за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — 51000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
- за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю, наркотичних речовин чи лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП – 34000 гривень або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб із позбавленням права керування 3 роки.