Дивує і неприємно розчаровує, але з початком війни громадян, які дозволяють собі сісти за кермо напідпитку не поменшало.

Так, за попередній тиждень патрульні виявили 98 водіїв з ознаками сп'яніння, з них п'ятеро потрапили у ДТП та 31 оформили лише за ці вихідні.

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На усіх громадян інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відсторонили від кермування.

Нагадуємо, відповідальність за керування у стані сп’яніння: