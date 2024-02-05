На видео четко видны вспышки от выстрела.

В соцсетях показали видео, как человек простреливает колеса автомобилю, который стоит с нарушением правил дорожного движения. Событие произошло в селе Софиевская Борщаговка в ЖК "Львовский Маєток", что под Киевом, ориентировочно на выходных 3-4 февраля.

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На видео видно, как человек перешел дорогу рядом с автомобилем, который стоял у ограничительных столбиков. Видимо, машина мешала переходу, потому что прохожий повернулся и дважды наклонился к двум колесам Peugeot 308 SW. На одном из кадров четко видно вспышку от выстрела. Видимо, это было малокалиберное или пневматическое оружие, иначе звуки под выстрелов привлекли бы внимание других прохожих.

Также опубликовано фото автомобиля после происшествия, со спущенными колесами.