На відео чітко видно спалахи від пострілу.

В соцмережах показали відео, як людина прострілює колеса автомобілю, який стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Подія відбулася в селі Софіївська Борщагівка у ЖК “Львівський Маєток”, що поблизу Києва, орієнтовно на вихідних 3-4 лютого.

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На відео видно, як чоловік перейшов дорогу поряд з автомобілем, який стояв біля обмежувальних стовпчиків. Мабуть, машина заважала переходу, бо перехожий повернувся і двічі нахилився до двох коліс Peugeot 308 SW. На одному з кадрів чітко видно спалах від пострілу. Мабуть, це була малокаліберна або пневматична зброя, інакше звуки під пострілів привернули б увагу інших перехожих.

Також опубліковано фото автомобіля після події, зі спущеними колесами.