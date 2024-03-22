В Верховной Раде предлагают значительно повысить штрафы для водителей. Речь идет о предоставлении преимуществ в движении автомобилям со спецсигналами.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 11111 "О внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, которые имеют на это право".

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Законопроект предусматривает наложение штрафа в размере от 100 до 150 минимумов доходов граждан (1700 грн. – 2550 грн) и лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до одного года за непредоставление преимущества в движении. Сейчас за такое нарушение штраф составляет 680 грн.

Штраф можно будет получить за то, что вовремя не уступил дорогу автомобилям, движущихся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами (полиция, спецслужбы, инкассаторы, скорая и т.д.).

Действие штрафов также планируют распространить на непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в частности, которые задействованы для перевозки групп детей, включая нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а так же нарушение правил остановки, стоянки, что создают препятствия дорожному движению.

Также предлагается еще более существенные штрафы, за нарушения, повлекшие или могли повлечь создание угрозы жизни и/или здоровью людей – в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов (3400 грн. – 5100 грн.) и лишение права управления на срок от 5 до 10 лет.