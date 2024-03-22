У Верховній Раді пропонують значно підвищити штрафи для водіїв. Мова йде про надання переваг у русі автомобілям зі спецсигналами.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 11111 «Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право».

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Законопроект передбачає накладення штрафу в розмірі від 100 до 150 мінімумів доходів громадян (1700 грн. – 2550 грн) та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до одного року за ненадання переваги в русі. Зараз за таке порушення штраф складає 680 грн.

Штраф можна буде отримати за те, що не поступився дорогою автомобілям, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями (поліція, спецслужби, інкасатори, швидка і т.д.)

Дію штрафів також планують поширити на ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, зокрема, що задіяні для перевезення груп дітей, включаючи порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху.

Також пропонується ще більш суттєві штрафи за порушення, що спричинили або могли спричинити створення загрози життю та/або здоров’ю людей – в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (3400 грн. – 5100 грн) та позбавлення права керування на строк від 5 до 10 років.