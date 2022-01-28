В Министерстве юстиции сообщают, что у автовладельцев-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости, государственная исполнительная служба изымает транспортные средства.

Государственная исполнительная служба изъяла около 200 автомобилей у автовладельцев-должников, которые не платили штрафы за существенное превышение скорости. Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

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"На сегодня у должников изъято чуть меньше 200 автомобилей. Из них 90% владельцев изъятых авто оплатили штрафы, 10% ждут принудительной реализации транспортного средства. Пока еще не реализовали ни одного изъятого автомобиля, поскольку их "выкупали" владельцы, погасив задолженности за полученные штрафы. Да и можно предположить, что речь идет о некритичных суммах долгов для таких водителей, так как если человек позволяет себе значительно превышать скорость, накапливать неуплаченные штрафы, то он может себе позволить их оплатить. Просто не делает этого", – рассказал Гайченко.

По его словам, чаще всего автомобили изымают в Харькове и Киеве. "Из Харькова, собственно, мы начали, потому что там произошли самые резонансные ДТП, что и стало толчком к этой инициативе. Вообще количество нарушений правил дорожного движения в определенном городе сопоставимо с количеством жителей в нем. Поэтому это не означает, что в Киеве или Харькове больше всего нарушителей правил дорожного движения, просто это города-миллионники", – пояснил чиновник.

Также он сообщил, что задолженности по неуплате штрафов за нарушение правил дорожного движения иногда достигают 100 тысяч гривен. "Иногда долг составляет 10 тысяч гривен, 20 тысяч, 50 или 100. Наибольшая сумма, погашенная должником за накопленные штрафы за нарушение правил дорожного движения, составляет около 150 тысяч гривен. Один человек "насобирал" 150-200 штрафов! И представьте себе: все – за превышение скорости", – отметил Гайченко.

Как сообщалось, в Министерстве юстиции сообщили, что у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства.