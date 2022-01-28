У Міністерстві юстиції повідомляють, що у автовласників-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості, державна виконавча служба вилучає транспортні засоби.

Державна виконавча служба вилучила близько 200 автомобілів у автовласників-боржників, які не сплачували штрафи за суттєве перевищення швидкості. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

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"На сьогодні у боржників вилучено трохи менше ніж 200 автомобілів. З них 90% власників вилучених авто сплатили штрафи, 10% чекають на примусову реалізацію транспортного засобу. Наразі ще не реалізували жодного вилученого автомобіля, оскільки їх "викуповували" власники, погасивши заборгованості за отримані штрафи. Та й можна припустити, що мова йде про некритичні суми боргів для таких водіїв, бо ж якщо людина дозволяє собі значно перевищувати швидкість, накопичувати несплачені штрафи, то вона може собі дозволити їх сплатити. Просто не робить цього", - розповів Гайченко.

За його словами, найчастіше автомобілі вилучають у Харкові та Києві. "З Харкова, власне, ми почали, бо там сталися найрезонансніші ДТП, що і стало поштовхом до цієї ініціативи. Взагалі кількість порушень правил дорожнього руху в певному місті співставна з кількістю мешканців у ньому. Тому це не означає, що у Києві чи Харкові найбільше порушників правил дорожнього руху, просто це міста-мільйонники", - пояснив урядовець.

Також він повідомив, що заборгованості з несплати штрафів за порушення правил дорожнього руху іноді сягають 100 тисяч гривень. "Іноді борг становить 10 тисяч гривень, 20 тисяч, 50 чи 100. Найбільша сума, погашена боржником за накопичені штрафи за порушення правил дорожнього руху, становить близько 150 тисяч гривень. Одна людина "назбирала" 150-200 штрафів! І уявіть собі: всі - за перевищення швидкості", - зауважив Гайченко.

Як повідомлялося, у Міністерстві юстиції поінформували, що у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах, Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби.