Отказ водителя прекратить оскорбления и нецензурные высказывания в сторону полицейского суд признал "злостным неповиновением" и оштрафовал водителя на 136 грн.

Сотрудники полиции остановили водителя и попросили предъявить документы на право управления. В ответ водитель начал высказываться в сторону сотрудников полиции нецензурной бранью.

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Полицейские просили водителя прекратить оскорбления в их сторону и неоднократно предупреждали о принятии мер административного воздействия. Однако водитель эти указания игнорировал и продолжал выражаться нецензурной бранью, оскорблять и угрожать работникам полиции.

Сотрудники полиции составили в отношении водителя протокол об административном правонарушении по статье 185 КУоАП. Протокол передан на рассмотрение суда.

Напомним: Согласно статье 185КУпАП “Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей, предусматривает наложение штрафа от 136 грн до 255 грн или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев, либо административный арест на срок до 15 суток“.

В суде водитель настаивал, что суть нарушения не соответствует признакам административного нарушения по статье 185 КУоАП в виде злостного неповиновения.

Рассматривая материалы дела, суд отметил, что статья 28 Конституции Украины закрепляет право каждого на уважение к его достоинству, это право человека равнозначно обязанности уважать других.

Исследуя видеозапись с места остановки, суд сделал вывод, что нецензурная брань и оскорбления в сторону полицейского являются явным пренебрежением к полицейскому.

Суд согласился, что сотрудник полиции правомерно требовал от водителя прекратить нецензурную брань и оскорбления в сторону полицейского. Однако последний уклонялся от выполнения таких требований полицейского.

С учетом указанного, суд сделал вывод, что не выполнение водителем законного требования сотрудника полиции прекратить нецензурные выражения и оскорбления следует квалифицировать именно «злостным неповиновением», которое образует состав правонарушения по статье 185 КУоАП (Дело №726/1956/21).

Если проанализировать судебные решения глубже, то привлекая водителя к ответственности, суд признал нарушением не сам факт нецензурных высказываний в сторону инспектора, а факт отказа прекратить такие пренебрежительные действия.

По результатам рассмотрения дела суды первой и апелляционной инстанции признали водителя виновным по статье 185 КУпАП и наложили минимальный штраф в пределах санкции в размере 136 грн.