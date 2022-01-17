Відмову водія припинити образи та нецензурні висловлювання у бік поліцейського суд визнав "злісною непокорою" та оштрафував керманича на 136 грн.

Працівники поліції зупинили водія і попросили пред’явити документи на право керування. У відповідь водій почав висловлюватися в бік працівників поліції нецензурною лайкою.

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Поліцейські просили водія припинити образив їх бік та неодноразово попереджали про вжиття заходів адміністративного впливу. Однак водій ці вказівки ігнорував та продовжував висловлюватись нецензурною лайкою, ображати та погрожувати працівникам поліції.

Працівники поліції склали відносно водія протокол про адміністративне правопорушення за статтею 185 КУпАП. Протокол передано на розгляд суду.

Нагадаємо: Відповідно до статті 185КУпАП “Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків, передбачає накладення штрафу від 136 грн до 255 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців, або адміністративний арешт на строк до 15 діб“.

В суді водій наполягав, що суть порушення не відповідає ознакам адміністративного порушення за статтею 185 КУпАП у вигляді злісної непокори.

Розглядаючи матеріали справи, суд наголосив, що стаття 28 Конституції України закріплює право кожного на повагу до його гідності, це право людини рівнозначне обов'язку поважати інших.

Досліджуючи відеозапис з місця зупинки, суд зробив висновок, що нецензурна лайка та образи у бік поліцейського є явною зневагою до поліцейського.

Суд погодився, що працівник поліції правомірно вимагав від водія припинити нецензурну лайку та образи в бік поліцейського. Однак останній ухилявся від виконання таких вимог поліцейського.

З урахуванням зазначеного, суд зробив висновок, що не виконання водієм законної вимоги працівника поліції припинити нецензурні висловлювання та образи слід кваліфікувати саме «злісною непокорою», яка утворює склад правопорушення за статтею 185 КУпАП (Справа №726/1956/21).

Якщо проаналізувати судові рішення глибше, то притягуючи водія до відповідальності, суд визнав порушенням не сам факт нецензурних висловлювань у бік інспектора, а факт відмови припинити такі зневажливі дії.

За результатами розгляду справи суди першої та апеляційної інстанції визнали водія винним за статтею 185 КУпАП та наклали мінімальний штраф у межах санкції у розмірі 136 грн.