Работники полиции остановили автобус, перевозивший стоячих пассажиров. А именно, при наличии 20 мест, в автобусе ехали 23 пассажира.

По результатам проверки, на водителя составлен протокол за нарушение правил карантина и передали материалы в суд. Суд первой инстанции признал водителя виновным в нарушении правил карантина и наложил штраф в размере 17 тысяч грн.

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Не соглашаясь с таким строгим решением, водитель автобуса обжаловал штраф в апелляционном суде.

В апелляционной жалобе водитель просил отменить штраф 17 тысяч грн. и освободить его от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения. При этом не отрицал своей вины и искренне раскаивался в содеянном.

Рассматривая материалы дела, апелляционный суд отметил, что "учитывая темпы распространения коронавируса и его негативные последствия для общества, нарушение установленных правил и норм сводит на нет принятие необходимых мер для сохранения жизни и здоровья людей, создает опасность заражения для неопределенного количества лиц, делает невозможным обеспечение поддержания нормальной жизнедеятельности человека и гражданина".

Также суд отметил, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. С учетом указанного, суд сделал вывод, что освобождение водителя от административной ответственности не обеспечит реальных возможностей его исправления.

По результатам рассмотрения дела, апелляционный суд признал водителя виновным в совершении нарушения правил карантина, а наложенный штраф в размере 17 тысяч грн. – законным (постановление от 24.11.2020 №552 / 4931/20).