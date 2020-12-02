Працівники поліції зупинили автобус, який перевозив стоячих пасажирів. А саме, при наявності 20 місць, у автобусі їхало 23 пасажири.

За наслідками перевірки, на водія складено протокол за порушення правил карантину та передано матеріали до суду. Суд першої інстанції визнав водія винним у порушенні правил карантину та наклав штраф у розмірі 17 000 грн.

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Не погоджуючись із таким суворим рішенням, водій автобуса оскаржив штраф у апеляційному суді.

В апеляційній скарзі водій просив скасувати штраф 17 000 грн. та звільнити його від адміністративної відповідальності у зв`язку із малозначністю вчиненого адміністративного правопорушення. При цьому не заперечував своєї вини та щиро розкаювався у вчиненому.

Розглядаючи матеріали справи, апеляційний суд зазначив, що “враховуючи темпи поширення коронавірусу та його негативні наслідки для суспільства, порушення встановлених правил і норм зводить нанівець вжиття необхідних заходів для збереження життя та здоров`я людей, створює небезпеку зараження для невизначеної кількості осіб, унеможливлює забезпечення підтримки нормальної життєдіяльності людини і громадянина”.

Також суд наголосив на тому, що водій раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. З урахуванням зазначеного, суд зробив висновок, що звільнення водія від адміністративної відповідальності не забезпечить реальних можливостей його виправлення.

За наслідками розгляду справи, апеляційний суд визнав водія винним у скоєнні порушення правил карантину, а накладений штраф у розмірі 17 000 грн. – законним (постанова від 24.11.2020 №552/4931/20).