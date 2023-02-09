Поддельные "права" чем-то не понравились владельцу, поэтому он решил их обменять на настоящие.

Житель города Червоноград Львовской области обратился в Сервисный центр МВД с целью обменять водительские права. В ходе проверки документа администратором было установлено, что гражданин водительского удостоверения не получал и в автошколе не учился. Об обнаруженном подлоге сотрудник сервисного центра сообщил в полицию.

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Впоследствии история получила свое продолжение. Следствие установило, что указанный гражданин в ноябре 2020 года обратился к мошенникам и предоставил им свои персональные данные и собственное фото, которые были использованы для подделки водительского удостоверения с категориями «В, С», выданного во Львове.

Червоноградский городской суд Львовской области признал его виновным в уголовных проступках, предусмотренных ч.5 ст. 27 – ч.1 ст. 358 – пособничество в подложном документе, ч.4 ст. 358 УК Украины – использование заведомо подложного документа. Следовательно, суд назначил ему наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен.