Підроблені "права" чимось не сподобались власнику, тож він вирішив обміняти їх на справжні.

Мешканець міста Червоноград Львівської області звернувся до сервісного центру МВС з проханням обміняти посвідчення водія. Під час перевірки документа адміністратор виявив, що ця людина посвідчення водія не отримувала та в автошколі не навчалася. Про виявлену підробку співробітник сервісного центру повідомив поліцію.

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Згодом історія отримала своє продовження. Слідство встановило, що вказаний громадянин у листопаді 2020 року звернувся до шахраїв та надав їм свої персональні дані й власне фото, які були використані для підробки посвідчення водія із категоріями «В, С», виданого у Львові.

Червоноградський міський суд Львівської області визнав його винним у кримінальних проступках, передбачених ч.5 ст. 27 - ч.1 ст. 358 — пособництво у підроблені документа, ч.4 ст. 358 КК України — використання завідомо підробленого документа. Відтак, суд призначив йому покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень.