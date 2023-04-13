Реальные выбросы углекислого газа также снизились, эксперты планируют дальнейшее их сокращение и в будущем.

В конце 2022 г. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) опубликовало ежегодный отчет о тенденциях автомобильной промышленности. Он охватывает автомобили 2021 модельного года и содержит новые доступные данные о новых транспортных средствах, в частности топливной эффективности и выбросов углекислого газа.

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Полный отчет содержит 158 страниц, но в среднем он показывает, что общая экономия топлива для новых транспортных средств выросла на 32%, а CO2 выбросы уменьшились на 25%. Тем временем количество лошадиных сил выросло на 20 процентов. Начальной точкой для этих процентов является 2004 год, когда экономия топлива начала постоянный рост после более чем десятилетия спада.

Важно помнить, что это среднее значение по отрасли. В отчете транспортные средства классифицируются на пять категорий: пикапы, грузовики внедорожники, легковые внедорожники, седаны/универсалы и минивэны. Две категории внедорожников разделены по весу, причем транспортные средства весом более 2721 кг. попадают в сферу грузовиков-внедорожников. Автомобиль внедорожник является базой для меньших моделей, которые могут иметь или не иметь систем полного привода. И, как мы все знаем, за последние 20 лет тенденции покупки значительно сместились в сторону внедорожников.

Таким образом, в отчете утверждается, что улучшения могли бы быть больше, если бы рынок не отошел от седанов и минивэнов. Примером являются показатели экономии топлива для отдельных категорий, показывающие минивэны с наибольшим увеличением расхода по сравнению с пикапами, имеющими едва заметное увеличение. В отчете также упоминается статистика для конкретных автопроизводителей, отмечая, что Stellantis имеет самый высокий CO2 выбросы с самыми низкими показателями экономии топлива среди основных производителей. Неудивительно, что Tesla с ее полностью электрической линейкой заняла самое лучшее место по экономичности и выбросам.

В докладе EPA отмечается прогресс в технологиях улучшения, особенно за последние несколько лет. Электрификация, очевидно, является значительной частью этого, но в отчете также отмечается приток меньших двигателей с турбонаддувом, систем стоп-старт и дезактивации цилиндров для создания более чистого парка новых транспортных средств.

Что касается мощности, электромобили мощностью 1000 л.с., безусловно, повышают ставку, но появляется все больше массовых автомобилей, таких как гибрид Toyota RAV4 Prime, предлагающий покупателям более 300 л.с.

Конечно, EPA недавно предложило новые правила, которые будут существенно опираться на эти достижения. При одобрении правила вступят в силу с 2027 года, а выбросы упадут еще на 56 процентов. Чтобы достичь этой цели, по оценкам EPA, в 2032 году на электромобили придется примерно 67 процентов продаж новых легковых автомобилей.