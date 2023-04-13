Реальні викиди вуглекислого газу також знизились, експерти планують подальше скорочення їх і в майбутньому.

Наприкінці 2022 року Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) опублікувало щорічний звіт про тенденції автомобільної промисловості. Він охоплює автомобілі 2021 модельного року та містить найновіші доступні дані щодо нових транспортних засобів, зокрема паливної ефективності та викидів вуглекислого газу.

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Повний звіт містить 158 сторінок, але в середньому він показує, що загальна економія палива для нових транспортних засобів зросла на 32 відсотки, а CO2 викиди зменшилися на 25 відсотків. Тим часом кількість кінських сил зросла на 20 відсотків. Початковою точкою для цих відсотків є 2004 рік, коли економія палива почала постійне зростання після більш ніж десятиліття спаду.

Важливо пам’ятати, що це середнє значення по галузі. У звіті транспортні засоби класифікуються на п’ять категорій: пікапи, вантажівки-позашляховики, легкові позашляховики, седани/універсали та мінівени. Дві категорії позашляховиків розділені за вагою, причому транспортні засоби вагою понад 2721 кг. потрапляють у сферу вантажівок-позашляховиків. Автомобіль-позашляховик є базою для менших моделей, які можуть мати або не мати систем повного приводу. І, як ми всі знаємо, за останні 20 років тенденції купівлі значно змістилися в бік позашляховиків.

Таким чином, у звіті стверджується, що покращення могли б бути більшими, якби ринок не відійшов від седанів і мінівенів. Прикладом є показники економії палива для окремих категорій, які показують мінівени з найбільшим збільшенням витрати у порівнянні з пікапами, які мають ледь помітне збільшення. У звіті також згадується статистика для конкретних автовиробників, відзначаючи, що Stellantis має найвищий CO2викиди з найнижчими показниками економії палива серед основних виробників. Не дивно, що Tesla з її повністю електричною лінійкою посіла найкраще місце за економічністю та викидами.

У доповіді EPA відзначається прогрес у технологіях за покращення, особливо за останні кілька років. Електрифікація, очевидно, є значною частиною цього, але у звіті також відзначається приплив менших двигунів з турбонаддувом, систем стоп-старт і дезактивації циліндрів для створення чистішого парку нових транспортних засобів.

Що стосується потужності, електромобілі потужністю 1000 к.с., безумовно, підвищують ставку, але з’являється все більше масових автомобілів, таких як гібрид Toyota RAV4 Prime, який пропонує покупцям понад 300 к.с.

Звичайно, EPA нещодавно запропонувало нові правила , які суттєво спиратимуться на ці досягнення. У разі схвалення правила набудуть чинності з 2027 року, а викиди впадуть ще на 56 відсотків. Щоб досягти цієї мети, за оцінками EPA, у 2032 році на електромобілі припадатиме приблизно 67 відсотків продажів нових легкових автомобілів.